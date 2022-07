Nieuwegeinse wegpiraat blijft in de cel

De 20-jarige Angelo D. uit Nieuwegein moet als het aan de rechtbank in Zutphen ligt nog even in zijn cel in Almelo blijven. De man ging op 4 maart van dit jaar met zijn auto en mogelijk onder invloed van cannabis zigzaggend over de snelweg A12 en de N224 rond Arnhem. Hij ramde daarbij onderweg een politieauto, een Tesla en een Mini, allen met inzittenden. Bovendien bleek bij aanhouding dat hij geen rijbewijs had. Het leidde ertoe dat het Openbaar Ministerie hem poging doodslag ten laste legt. Al twee keer eerder werd de Nieuwegeiner aangehouden zonder dat hij in het bezit was van een rijbewijs.