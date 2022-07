De Nationale Ombudsman concludeert precies een jaar na de watersnood in Limburg dat de overheid „de hoge verwachtingen die zij wekte” over nazorg en vergoedingen, niet heeft waargemaakt. Er is geen sprake van ruimhartige vergoedingen, er wordt te weinig gekeken naar persoonlijke situaties en de schadeafhandeling gaat te langzaam en levert veel onduidelijkheid op.