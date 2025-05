Verdachten dodelijke steekpartij Sneek langer vast

Volgens een Bulgaars medium gaat het om een Bulgaarse vrouw die samen met haar vriend ruzie had met de 32-jarige buurvrouw van de flat aan de Furmerusstraat waar ze woonde. Een woordvoerder van het OM kan niet zeggen of de vrouwelijke verdachte die vastzit de buurvrouw van het slachtoffer was.

Het OM meldt dat het onderzoek naar de steekpartij nog niet is afgerond. Over dertig dagen wordt bekeken of de mannelijke verdachte nog vast moet blijven. De vrouwelijke verdachte blijft nog negentig dagen vast.