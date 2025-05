Van Weel: op alles voorbereid voor veilige NAVO-top

„We bereiden ons voor op alles wat kan gebeuren”, aldus Van Weel voor de ministerraad. „We hebben creatieve mensen die alle mogelijke scenario’s bedenken. Wat kunnen we voorkomen en wat niet en wat voor maatregelen moeten we treffen als dat gebeurt.”

De voorbereiding voor het overleg op 24 en 25 juni ligt op schema, stelt de minister. Hij zegt ook de klachten van mensen uit vooral Den Haag te snappen. Daar is al weken sprake van verkeersoverlast vanwege de voorbereidingen. „We proberen uit te leggen wat voor last mensen kunnen ervaren. Het is heel vervelend, maar het weegt op tegen het belang van de top en de eer dat we die als Nederland kunnen hosten.”