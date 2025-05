Keijzer: alles moet passen om huurbevriezing op tijd te regelen

„Het is ongelooflijk krap. Iedereen moet meewerken”, aldus de BBB-bewindsvrouw voorafgaand aan de ministerraad waar de wet wordt besproken. Daarbij zorgt de NAVO-top nog voor een probleem, omdat de Eerste Kamer daardoor een week minder samenkomt en er dus minder mogelijkheden zijn om de wet te bespreken.

Mocht de wet om het bevriezen van de huren alleen voor woningcorporaties te laten gelden niet op tijd worden aangenomen, dan valt een belangrijk voornemen van de coalitiepartijen in het water. „Aan mij gaat het niet liggen. Ik ben vast voornemens om hier keihard aan te trekken. Als ik ja zeg, dan doe ik het ook”, aldus Keijzer.

Woningcorporaties vrezen veel inkomsten mis te lopen door de huurbevriezing. Daardoor kunnen ze minder investeren in nieuwbouw en onderhoud, zei de Autoriteit woningcorporaties donderdag. Een van de oplossingen daarvoor is om de winstbelasting van woningcorporaties te schrappen.

„Daar zitten nog veel haken en ogen aan”, zei minister Eelco Heinen van Financiën over het schrappen van de winstbelasting. Het is volgens de VVD-minister „niet makkelijk” om een goede compensatie te regelen. „Voor specifieke groepen lasten verlichten is lastig.”