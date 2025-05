Jan van den Dool nieuwe directeur Hoornbeeck Apeldoorn

Van den Dool is sinds 2007 werkzaam bij RBO scholen, waar de Jacobus Fruytier scholengemeenschap, het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College onder vallen. Eerst was hij docent op het Van Lodenstein College te Hoevelaken, later opleidingsmanager op het Hoornbeeck in Apeldoorn. Op de mbo-school was de aanstaand directeur vanaf 2020 verantwoordelijk voor de bedrijfsopleiding dak- en wandmontage.

Van den Dool volgt Mark van Winkelen op, die deze zomer toetreedt tot het bestuur van RBO scholen.