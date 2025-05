Commissie: ministerie moet onderzoek naar kernafval opnieuw doen

Het kabinet moet iedere tien jaar een programma opstellen voor de omgang met kernafval. Het ministerie zegt de komende jaren niet met nieuw beleid te komen, maar volgens de commissie ontslaat dat staatssecretaris Chris Jansen (Milieu, PVV) niet van de plicht om goed onderzoek op te leveren. Zelfs bij ongewijzigd beleid dreigen de huidige stortplaatsen voor licht radioactief afval vol te raken. „En we hebben het niet over snoeiafval”, aldus een woordvoerder. „Dit materiaal kan tienduizenden jaren gevaarlijk blijven.”

Het afval is afkomstig van vijf locaties: de kerncentrale in Borssele, de voormalige kerncentrale in Dodewaard, de reactor in Petten, de onderzoeksreactor in Delft en de verrijkingsfabriek Urenco in Almelo. Het wordt tijdelijk opgeslagen in Vlissingen, maar daar kan het niet blijven. Die opslag raakt vol, en alleen daarom al zou het kabinet beter de milieugevolgen moeten onderzoeken.

Jansen laat weten het „belangrijk” te vinden dat kernafval veilig en verantwoord wordt opgeslagen. „Het is aan het ministerie om dat goed te onderbouwen.” Hij erkent de kritiek van de commissie. „Er ligt nog een opgave”, constateert hij. Het ministerie gaat in ieder geval een nieuw rapport opstellen voor de periode 2030-2035, en mogelijk ook voor 2025-2030.