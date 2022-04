„Ik wil niet het etiket progressief of liberaal opgeplakt krijgen. De Bijbel is voor mij de absolute norm. Maar ik deel lang niet alle opvattingen van mijn ouders. Die zijn conservatief en evangelicaal. Helaas, in die volgorde. Ik wil evangelicaal zijn en ben om die reden soms conservatief en op andere punten juist niet”, zegt Rebekah Flaming.