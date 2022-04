Het was vorige week een unieke ervaring voor de gasten uit Tsjaad die op bezoek waren: sneeuw! Nooit eerder hadden ze dit gezien. „Nu weten we wat ”witter dan sneeuw” betekent. Het is het mooiste cadeau dat Nederland ons in de afgelopen dagen gaf”, zeiden ze tijdens hun terugblik op hun verblijf in Gorinchem.