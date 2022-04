In de tijd van coronamaatregelen werd van het mondkapje wel gezegd dat het verzet ertegen typisch iets Nederlands is. Een Nederlander is immers recht voor de raap, laat zich niet graag de mond snoeren. Rondom het dragen van een fietshelm in het verkeer hangt ook zo’n dat-doe-je-toch-niet-sfeer. Bepaald geen verstandige houding.