De eerste ferry vanuit de Eemshaven naar Noorwegen vaart donderdagmiddag uit. Dit is de MS Romantika die voortaan drie keer per week op en neer gaat tussen de Groningse haven en het Noorse Kristiansand. Volgens Holland Norway Lines is het schip zowel interessant voor toeristen als zakenreizigers. Maar dan moet je wel geduld hebben want een overtocht duurt circa achttien uur.