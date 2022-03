Alle drie preekten ze voor een vrijwel lege kerk. „Dat doe ik nooit meer.” Allen worstelden ze met de coronamaatregelen. „Ik ben blij dat ik geen politicus ben.” Samen zien ze lessen liggen na de pandemie. „Zijn we nu voorbereid op een andere beproeving?” Drie predikanten in gesprek over de gevolgen van twee jaar corona voor de kerk.