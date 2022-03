Voor de fotoserie ”Kerk en corona” fotografeerde Sjaak Verboom gemeenteleden in hun kerk. Zij staan op de plaats die zij door de coronacrisis noodgedwongen (tijdelijk) niet konden innemen. Zo verbeeldt de serie wat velen ervaren hebben: een pijnlijke afstand tot hun geestelijke thuis. Foto: Mevrouw N. Roos-Stark (73) in de gereformeerde gemeente te Kampen op de plaats waar haar man, Gerrit Roos, voor het laatst in de kerk zat. Hij overleed kort daarna, in april 2020, aan corona. beeld Sjaak Verboom