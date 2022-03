De Russische grootaandeelhouder van groentenconcern HAK betreurt de oorlog in Oekraïne. Denis Shtengelov, die overigens al 12 jaar in Australië woont, maar nog wel de Russische nationaliteit heeft, geeft aan de oorlogsdaad van de Russische regering te verwerpen. Shtengelov is sinds de zomer van vorig jaar grootaandeelhouder van HAK.