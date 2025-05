Knot: onafhankelijkheid centrale banken eurozone niet onder druk

Onlangs klapte Knot nog mee toen de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in Washington een staande ovatie kreeg, na een pleidooi voor de onafhankelijkheid van centrale banken. In de Verenigde Staten lijkt die onafhankelijkheid onder druk te staan door opmerkingen van president Donald Trump, die openlijk aandringt op het verlagen van de rente. Ook insinueerde Trump eerder dat hij Powell weleens zou kunnen ontslaan.

Knot hamerde er dinsdag op hoe belangrijk het is dat centrale banken onafhankelijk zijn van politieke bemoeienis. Daarbij trok hij een vergelijking met de jaren zeventig. Toen was de onafhankelijkheid van centrale banken zoals we die nu kennen er niet en waren de kosten van het beteugelen van de hoge inflatie veel hoger dan de laatste jaren het geval was. Volgens Knot liep de werkloosheid destijds bijvoorbeeld flink op. Toen de Europese Centrale Bank (ECB) de afgelopen jaren de rente in rap tempo opvoerde om de inflatie omlaag te krijgen, is dat niet gebeurd.

De Nederlander kreeg op het podium bij de FBA ook de vraag hoe hij aankijkt tegen een situatie zoals in Polen, dat geen euroland is maar wel in de Europese Unie ligt en waar het hoofd van de centrale bank onder vuur ligt om beschuldigingen van onder meer corruptie. „Centrale banken staan niet boven de wet”, stipte Knot aan, zonder specifiek op de kwestie in Polen in te gaan. „Maar de gronden waarop een centrale bankier ontslagen kan worden, zijn strikt beperkt tot grove nalatigheid en wangedrag, of zoals het juridisch heet: met geldige reden. Dat is de maximale bescherming die men kan hebben.”