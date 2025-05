AEX eindigt hoger, laadpalenmaker Alfen fors onderuit

De AEX-index sloot 0,6 procent hoger op 927,46 punten, de hoogste stand sinds begin maart. Maandag won de hoofdindex al 1,8 procent. De MidKap steeg 0,6 procent naar 864,56 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

De VS en China voerden afgelopen weekend gesprekken in Zwitserland om de handelsspanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld te verlagen. Daar is afgesproken dat de VS de importheffing van 145 procent op de meeste Chinese goederen verlagen naar 30 procent. De Chinese heffing van 125 procent op Amerikaanse goederen wordt teruggebracht tot 10 procent. De maatregelen gelden voor negentig dagen. Het Chinese ministerie van Financiën meldt dat China’s verlaging woensdag ingaat.

Op Beursplein 5 verloor Alfen ruim 26 procent. De producent van laadpalen en andere systemen voor het elektriciteitsnet verlaagde zijn omzetverwachting voor dit jaar. Dat komt volgens het bedrijf door zwakkere marktomstandigheden, vooral bij oplaadsystemen voor elektrische auto’s. Alfen rekent daardoor ook op een grotere krimp van de winstmarge dan aanvankelijk gedacht en wil extra maatregelen nemen om de kosten te drukken.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden opnieuw tot de grootste stijgers in de AEX met plussen tot 3,2 procent. Shell klom 1,2 procent, ondanks dat Milieudefensie een nieuwe klimaatrechtszaak begint tegen het olie- en gasconcern. De milieuorganisatie eist dat Shell onmiddellijk stopt met het ontwikkelen van nieuwe olie- en gasvelden.

Kendrion klom 2,9 procent. De producent van magnetische componenten zag de omzet en winst stijgen in het eerste kwartaal.

Galapagos steeg 0,9 procent. De biotechnoloog stelt de in januari aangekondigde splitsing van het bedrijf te heroverwegen door ontwikkelingen op het gebied van regelgeving. De biotechnoloog profiteerde ook van een koopadvies van vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen.