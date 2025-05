Betteline Kooij (21) is leidinggevende van logeergroep bij Adullam

Wat doet een meewerkend teamleider?

„Mijn laatste stage van het Hoornbeeck deed ik hier bij Maasheim in Puttershoek. Na afloop vroeg de teamleider of ik wilde blijven werken als begeleider op de logeergroep Zeekade. Dat was in september 2022. In januari 2023 ging de teamleider van onze groep weg. Er is toen een interim-teamleider gekomen. Dat was een prima leidinggevende, maar niet identiteitsgebonden. Een collega vroeg: „Is het niet wat voor jou?” Lang verhaal kort: ik mocht het proberen en het bevalt tot nu toe goed.

Bij Adullam volgt elke startende leidinggevende de eerste twee jaar zogeheten leiderschapsdagen waarin je toegerust wordt voor het leiderschap. Daarna heb ik de volledige verantwoordelijkheid voor dertien collega’s. Daarbij draai ik zelf ook mee in de diensten, vandaar het woordje ”meewerkend”.”

„Laat jongeren van 13 of 14 jaar al eens kennismaken met de verschillende doelgroepen in de zorg” Betteline Kooij, meewerkend teamleider in opleiding

Heeft dat meewerken met een tekort aan collega’s te maken?

„Deels wel, maar ik zou het werk met de logees ook niet willen missen. Het personeelstekort is wel een grote zorg. De cliënten die hier komen, staan vaak op de wachtlijst voor een woongroep. Omdat daar geen plek is, wonen ze nog thuis. Dat is best zwaar voor hun ouders of verzorgers. Door ze af en toe een weekje bij ons te laten logeren, verlichten we die zorg.

Tegelijkertijd bereiden we de cliënten voor op het wonen in een woongroep. Zowel de ouders als de cliënten zijn daar heel blij mee. Het lijkt me verschrikkelijk om ouders te moeten opbellen met de mededeling dat hun kind niet kan komen logeren, omdat er onvoldoende begeleiders zijn.”

Hoe zou jij het tekort oplossen?

„Door op jonge leeftijd het werken in de zorg te stimuleren. Ik heb thuis altijd meegekregen dat ik werk moet kiezen waar ik plezier aan beleef. Absoluut niet met de gedachte: hoe hoger de opleiding, hoe beter. Dus ik zou ouders en docenten willen oproepen om hun kinderen niet te pushen om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken, maar ze te stimuleren om een opleiding te kiezen die het beste hun interesses past.

Laat jongeren van 13 of 14 jaar al eens kennismaken met de verschillende doelgroepen in de zorg. Organiseer bijvoorbeeld themadagen in verschillende sectoren. Zo ben ik tijdens mijn mbo-opleiding een dag naar Amsterdam geweest, onder andere om een kijkje te nemen bij het Scharlaken Koord, een christelijke hulporganisatie voor prostituees. Dat soort excursies zou je ook al in de onderbouw van de middelbare school kunnen doen.”

Hoe kijk je terug op je mbo-tijd?

„Ik heb die periode als superfijn ervaren. De docenten hadden oog voor iedere student. Ik had het gevoel echt gezien te worden als persoon. De persoonlijke vorming is er heel belangrijk. We gingen bijvoorbeeld de wijk in om mensen met problemen te helpen door schoon te maken of een rondje te lopen. Daardoor heb ik veel meer geleerd van wat er achter de voordeuren gebeurt. Ja, ik denk nog wel eens met weemoed aan die periode terug.”

