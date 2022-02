Het overleg dat Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland donderdag voerden in Berlijn over de conflicten tussen Moskou en Kiev leverde geen resultaat op. Na negen uur vergaderen lieten Rusland en Oekraïne weten dat er door de zogeheten Normandië-overleggroep geen overeenkomst is bereikt, maar de gesprekken binnenkort waarschijnlijk voort worden gezet.