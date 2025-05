Burgemeester aangehouden in detentiecentrum New Jersey

Het centrum, Delaney Hall, is omstreden. Immigratiedienst ICE tekende in februari een contract met een private onderneming om op een industrieterrein een detentiecentrum met duizend bedden in te richten en de komende vijftien jaar te beheren. Baraka ligt al langer in de clinch met de federale regering over dergelijke instellingen, die met winstoogmerk opereren.

Drie Democratische leden van het Congres waren ook aanwezig bij het protest. Een van hen stelt in een video op sociale media dat Baraka geen wet overtrad en de instelling al had verlaten toen hij werd aangehouden.