Duitse Holocaustoverlevende Margot Friedländer (103) overleden

Friedländer werd geboren in Berlijn in 1921. De eerste jaren van de oorlog zat ze ondergedoken in de stad, maar in 1944 werd ze naar het concentratiekamp Theresienstadt gebracht in het toenmalige Tsjechoslowakije. Haar vader, moeder en broer werden gedood in Auschwitz.

Na de oorlog emigreerde ze in 1946 met haar man naar de Verenigde Staten. Nadat hij was overleden reisde Friedländer na de eeuwwisseling weer vaker terug naar Berlijn. In 2010 verhuisde ze op 88-jarige leeftijd definitief terug naar haar geboorteland, waar ze jonge mensen vertelde over het naziregime.

Haar verhaal werd bekend door een documentairefilm en haar memoires. Ze ontving vele prijzen en kreeg veel erkenning voor haar werk. In 2023 richtte ze een stichting op, die een prijs uitreikt aan mensen die zich inzetten voor „vrijheid en democratie”.