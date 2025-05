Syrische president Al-Sharaa bezig met  charmeoffensief

Al-Sharaa, de nieuwe Syrische president, is een charmeoffensief begonnen. Hij heeft al diverse landen in het Midden-Oosten bezocht, waar hij een welwillend onthaal kreeg. Nu is het tijd om een stapje verder te gaan en zich met Europa te verzoenen. En dus bezocht hij deze week de Franse president Emmanuel Macron, die hem met alle egards ontving. De band tussen Frankrijk en Syrië gaat ver terug in de tijd.

Hét onderwerp van gesprek: de internationale sancties tegen Syrië. Daarvan zijn er tientallen, opgelegd door vooral de Europese Unie en de Verenigde Staten, maar ook door andere landen. Het betreft sancties die alle sectoren van de Syrische economie treffen. Syrische bedrijven kunnen geen zakendoen met Europese of Amerikaanse bedrijven. Ook zijn allerlei staatsinstituties en individuen aangepakt.

Minderheden

De overgrote meerderheid van die sancties werd opgelegd onder het presidentschap van Bashar al-Assad, die in december het land ontvluchtte. De nieuwe president, die een fel tegenstander was van Assad, vindt dat hij niet het slachtoffer mag zijn van het dictatoriale beleid van zijn voorganger. „Er is niets dat het vasthouden aan de sancties tegen een vorig regime rechtvaardigt”, zei Al-Sharaa woensdag in Parijs tegen Macron.

Maar tegen Al-Sharaa zelf zijn ook sancties van kracht. Hij was de leider van HTS, een jihadistische rebellengroep die is voortgekomen uit al-Qaida. Over dat verleden praat hij niet meer; de toon van het nieuwe regime is verzoenend. In het nieuwe kabinet zijn de meeste minderheden vertegenwoordigd; er is onder meer een christelijke minister.

Europa wil vooral één ding: een stabiel Syrië, ongeacht wie daar aan de macht is

Al-Sharaa heeft laten weten zelfs onderhandelingen met Israël te willen beginnen – sinds decennia een aartsvijand van Syrië. Het lijdt weinig twijfel dat die woorden op z’n minst deels zijn bedoeld om buitenlandse partners gunstig te stemmen.

Toch is de praktijk minder rooskleurig. Twee maanden geleden richtten jihadisten een enorme slachtpartij aan onder de aanhangers van de vorige president. En op het moment liggen de druzen, een andere minderheid in Syrië, onder vuur.

Macron heeft deze week tegen Al-Sharaa gezegd dat hij de sancties wil verlichten, maar dat hij dan wel van de Syrische overheid verwacht dat die alles doet wat mogelijk is om minderheden te beschermen.

Wederopbouw

Het laat zien dat Europa vooral één ding wil: een stabiel Syrië, ongeacht wie daar aan de macht is. Zelfs met de vorige president, Assad, werd in toenemende mate weer samengewerkt. Zo werd hij stapje voor stapje weer opgenomen in de Arabische kudde, waaruit hij eerder verstoten was.

Macron liet deze week weten dat dit ook voor Al-Sharaa een realistisch perspectief is. Als de Syrische president doorgaat op het ingeslagen pad, zei Macron woensdag, maken de Fransen zich er sterk voor om de Europese sancties op te heffen. „En daarna kunnen we ook bij onze Amerikaanse partners lobbyen”, aldus Macron.

Het ligt dan ook voor de hand dat de sancties tegen Syrië stapsgewijs van tafel zullen gaan. Althans, de Europese sancties. De Amerikanen zijn tot nu toe terughoudender om Al-Sharaa het voordeel van de twijfel te geven.

Het grote voordeel van een Syrië zonder sancties is dat het land veel effectiever kan worden opgebouwd. De Wereldbank heeft eerder becijferd dat er voor de wederopbouw 250 miljard dollar nodig is, maar dat geld gaat er niet komen zolang het land gesloten blijft voor buitenlandse investeerders.