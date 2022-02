Na de boostervaccinatie is relatief vaker een bijwerking van opgezette lymfeklieren gemeld dan na de eerste en tweede prik tegen het coronavirus. In de meldingen die Lareb ontving, zag het bijwerkingencentrum daarnaast dat de reactie eerder na de prik ontstond, gemiddeld een halve dag tot een dag langer aanhield en dat meer melders last hadden van de klieren.