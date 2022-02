Moederbedrijf Facebook geeft inzicht in activiteiten metaverse

Als Facebook-moeder Meta Platforms woensdag zijn resultaten bekendmaakt, zijn daar voor het eerst cijfers bij van Reality Labs. Dat bedrijfsonderdeel maakt de hardware voor virtual reality (vr) en augmented reality (ar) waar Meta de komende jaren veel geld in investeert. De onderneming, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, ziet daar namelijk toekomst in en denkt dat we binnen afzienbare tijd allemaal in de metaverse zitten. Dat is een virtuele wereld waar we kunnen werken, spellen spelen en af kunnen spreken met vrienden. Meta-topman Mark Zuckerberg ziet daar zoveel in dat hij de naam van zijn bedrijf heeft veranderd.