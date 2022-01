Het ene moment zouden ze willen ontsnappen naar een ver oord, maar even later zijn ze toch liever dicht bij huis. Paul Blokhuis is staatssecretaris af en wil graag een vakantiereis plannen met zijn vrouw Ida. In februari tot een keus komen, blijft echter moeilijk: in die maand overleed vier jaar geleden hun 18-jarige dochter Julia. „Ik blijf laten zien dat ze hier heeft mogen leven. En dat ik haar trotse vader mag zijn.”