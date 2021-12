In het coalitieakkoord staat dan wel een positieve paragraaf over handels- en investeringsverdragen, de ChristenUnie wil dat soort akkoorden wel streng beoordelen. Dat zei partijleider Gert-Jan Segers in het debat over de formatie en het akkoord op vragen van Esther Ouwehand, leider van de Partij voor de Dieren.