Eerste dag Dickens Festijn op ‘typische winterdag’ goed verlopen

Door een storing reden er zaterdagochtend enkele uren geen treinen tussen Deventer en Zwolle. Westerbrink hoorde van een aantal bezoekers dat zij daardoor uiteindelijk met de bus waren gekomen of op een later moment. Zelf ziet hij ook een klein voordeel van de treinstoring: „De bezoekers kwamen daardoor wat meer verspreid over de ochtend, waardoor de wachtrij soepel doorliep.”

Het tweedaagse evenement in Deventer trekt jaarlijks vaak rond de 125.000 bezoekers. Volgens Westerbrink lijkt het erop dat dat aantal ook dit jaar wordt gehaald. Naar schatting stonden bezoekers zaterdag op het drukste moment bijna twee uur in de rij. Die hoefde niet, zoals vorig jaar, tijdelijk te worden gesloten om de piekdrukte op te vangen. „En ook de wachtrij is onderdeel van de beleving”, zegt Westerbrink, „met koren, muziek en acts.”

Voor het eerst lopen er bij deze 32e editie van het Dickens Festijn zogeheten toegankelijkheidsambassadeurs rond, die mensen met een beperking wijzen op een aparte ingang. Die ingang was er eerder ook al, maar uit een inventarisatie vorig jaar bleek dat mensen de entree niet wisten te vinden. Nu is dat dankzij de duidelijk zichtbare ambassadeurs beter gegaan, aldus Westerbrink.

Tijdens het Dickens Festijn lopen in de binnenstad van Deventer zo’n 950 personages rond uit de boeken van de Britse schrijver Charles Dickens, zoals Scrooge, Oliver Twist en Mr. Pickwick. Tot nu toe was het evenement altijd gratis toegankelijk, maar mogelijk komt daar volgend jaar verandering in. „De kosten zijn dermate hard gestegen dat het haast onoverkomelijk is om entreegeld te vragen”, zegt Westerbrink. RTV Oost meldde vrijdag dat het mogelijk zal gaan om een kaartje van 5 of 6 euro.