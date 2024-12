Woningbrand in winkelstraat Delfzijl, geen gewonden

Binnenland

In een winkelstraat in het centrum van Delfzijl is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een woning. Volgens de Veiligheidsregio Groningen kon iedereen het pand op tijd verlaten en is niemand gewond geraakt. Bij de brand in de woning in de Landstraat, een dichtbebouwd gebied, komt veel rook vrij.