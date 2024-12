Ruim 200 mensen bij samenkomst na explosies Tarwekamp Den Haag

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was ook bij de bijeenkomst. „Ik kom hier om te luisteren. Om antwoorden te geven op de vragen van mensen en er voor ze te zijn”, zei hij bij aankomst.

Buiten de kerk hing een Nederlandse vlag halfstok. Op een scherm aan de muur van de kerk aan de Robijnhorst stond in onder meer het Nederlands, Papiamento, Turks, Frans, Engels, Portugees en Bahasa: „Lieve inwoners van Mariahoeve, u bent in onze gedachten en gebeden”.

Door explosies stortte een deel van een huizenblok in de Haagse wijk Mariahoeve in. Zes mensen kwamen om het leven, vier anderen raakten gewond. De gebeurtenissen hebben veel mensen in de wijk aangegrepen. Een man zei dat hij door de klap paranoïde is geworden, een ander zei dat hij steeds aan de gebeurtenissen moet denken.

Vier mensen zijn opgepakt omdat ze verdacht worden van de explosies. Het gaat om twee mannen uit Roosendaal (29 en 23), een man uit Rotterdam (33) en een man uit Oosterhout (ook 33). Ze blijven voorlopig vastzitten en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Op 24 december moeten ze weer voor de rechtbank komen. Die beslist dan achter gesloten deuren of ze langer opgesloten blijven. Het is nog niet bekendgemaakt waardoor de explosies zijn veroorzaakt en wat het motief zou zijn. Het Openbaar Ministerie wil daar in het belang van het onderzoek nog niets over zeggen.