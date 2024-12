Woning onbewoonbaar na brand Delft, twee mensen naar ziekenhuis

Binnenland

In Delft heeft zaterdagavond brand gewoed in een woning in een flat aan de Bachsingel in de wijk Buitenhof. Daardoor is zo veel schade ontstaan dat de woning voorlopig niet bewoonbaar is, meldt de Veiligheidsregio Haaglanden. Twee mensen zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd omdat ze rook hadden ingeademd. Zij zijn voor verdere controle naar een ziekenhuis gebracht, aldus de veiligheidsregio.