Theranos-oprichter Elizabeth Holmes neemt het woord in rechtszaak

Elizabeth Holmes, de voormalig topvrouw van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, heeft zichzelf in de rechtbank verdedigd. Zij staat terecht voor fraude. In de rechtbank in San Jose vertelde Holmes vrijdag over de oorsprong van het omstreden Theranos. De afgelopen tien weken hebben aanklagers haar neergezet als een bedrieger die investeerders voor honderden miljoenen dollars heeft opgelicht en patiënten in gevaar heeft gebracht met onnauwkeurige laboratoriumresultaten.