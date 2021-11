Recept: Lasagne met koolraap

En toen stond de koolraap opeens weer midden in de belangstelling. Met dank aan een actuele voedseltrend, namelijk om minder koolhydraten te eten. Prompt verschenen er in reactie daarop alternatieven voor rijst (gemalen bloemkool), pizzabodems (ook op basis van bloemkool) en bijvoorbeeld spaghetti (slierten courgette) op de markt. Inmiddels ook gesignaleerd: tagliatelle van in linten gesneden koolraap. Best bijzonder dat zo’n toch wel wat ouderwets aandoende knol opeens weer culinair hip is.