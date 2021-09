Amsterdam kan druk op stroomnet niet meer zelf oplossen

Amsterdam roept de hulp in van het Rijk om de knelpunten op het elektriciteitsnet aan te pakken. In een brief aan staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Economische Zaken en Klimaat) schrijft het stadsbestuur dat netbeheerder Liander de afgelopen drie maanden tot vier keer toe ‘congestie’ heeft moeten afkondigen voor een deel van het hoofdstedelijke stroomnet. Dat houdt in dat verbruikers niet de hoeveelheid stroom kunnen krijgen die ze willen en dat producenten niet de elektriciteit op het net kwijt kunnen die ze hebben opgewekt.