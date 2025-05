VNO-NCW en provincies willen snel totaalpakket stikstof

De problemen door de stikstofimpasse kosten volgens hen nu te veel geld. „Er liggen woningbouwprojecten stil. De N629, N65 en A58: het ligt allemaal stil. En dan heb ik het alleen even over een paar projecten in mijn provincie. Landelijk is de economische schade enorm”, zegt Adema, die commissaris van de Koning in Noord-Brabant is.

„Ik vind het ook onverantwoordelijk. Je ziet dat 125 miljard euro aan investeringen niet in Nederland plaatsvindt, maar deels naar het buitenland gaat hierdoor”, zegt Thijssen (D66-lid) in De Telegraaf. De VNO-NCW-voorzitter vindt dat er in Den Haag te weinig gevoel van urgentie is voor de problemen.

Voor het startpakket trekt landbouwminister Femke Wiersma 2,2 miljard euro uit. Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over stikstof.