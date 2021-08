Tijdens opruimacties in natuurgebieden langs de Maas, Geul en Geleenbeek is ruim 137.000 kilo afval opgeruimd, zeggen Maas Cleanup en Natuurmonumenten. Namens de twee organisaties gingen 3850 vrijwilligers op pad om het afval dat achterbleef na de wateroverlast in juli weg te halen.