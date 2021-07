Bedrijfsresultaten en Fed-baas Powell in focus op beurzen

Op de Europese beurzen gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de kwartaalcijfers van de Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en Bank of America. Ook wordt uitgekeken naar de verklaringen die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve (Fed) woensdag en donderdag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres. Beleggers zijn vooral benieuwd wat Powell gaat zeggen over de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten. Dinsdag werd al bekend dat de inflatie in juni op het hoogste niveau is uitgekomen in bijna dertien jaar. De inflatie vormt een belangrijke factor in het rentebeleid van de Fed.