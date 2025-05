Huurcommissie krijgt fors meer klachten, vooral over onderhoud

Vooral het aantal klachten over onderhoudsgebreken lag hoog. Die gingen bijvoorbeeld over schimmel, lekkages of tocht. Meer dan 5800 huurders stapten vorig jaar naar de Huurcommissie om gebrekkig onderhoud. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2023 en zelfs bijna de helft meer vergeleken met 2022.

Over huurverhogingen ontving de Huurcommissie meer dan 5700 klachten, een toename van ruim 60 procent. Bijna de helft van deze zaken ging over een woning in de vier grootste steden van Nederland en Groningen. De geschillenorganisatie wijst erop dat de gemiddelde huren vorig jaar de grootste stijging in dertig jaar doormaakten. In de meeste uitspraken over huurverhogingen kreeg de woningcorporatie of private verhuurder gelijk.

Van alle zaken die de Huurcommissie behandelde, kreeg in 56 procent van de gevallen de verhuurder gelijk. Uitspraken vielen vaker uit in het voordeel van een woningcorporatie dan van een private verhuurder. In 42 procent van de uitspraken kreeg de huurder gelijk. Bij klachten over onderhoudsgebreken en servicekosten was de uitspraak meestal wel in het voordeel van de huurder.