Studenten kiezen steeds vaker voor een hbo-opleiding verpleegkunde. Het aantal eerstejaars neemt sinds 2014 bijna ononderbroken toe en die ontwikkeling zette dit collegejaar door. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de zorgsector is al langer een grote behoefte aan personeel en dat is het afgelopen jaar versterkt door de uitbraak van het coronavirus.