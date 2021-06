Automerk Audi stopt in 2033 met de productie van auto’s met verbrandingsmotoren. Zeven jaar eerder stopt het Duitse merk al geen motoren die op fossiele brandstoffen draaien meer in nieuwe modellen. Die krijgen dan allemaal elektrische aandrijving. Alleen de modellen die voor 2026 geïntroduceerd zijn, blijven dan nog leverbaar met een benzine- of dieselmotor.