De Nederlandse coronahulpverleners in Suriname treffen een land aan in volledige lockdown. In de uitgestorven straten van Paramaribo passeert slechts af en toe een auto of bromfiets van mensen die nog mogen reizen omdat ze als onmisbaar gelden. Ook in de buitenwijken van de hoofdstad is het ongekend rustig. Hier en daar wat spelende kinderen op de erven, maar vooral lege straten.