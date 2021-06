De vaccinatielocatie in het Friese Drachten is zaterdagochtend niet opengegaan vanwege wateroverlast en blijft zeker tot 13.00 uur dicht. Door hevige regenval was er regenwater in het congrescentrum, waarin de prikplek is gevestigd, binnengekomen en zag de GGD geen andere mogelijkheid dan de locatie voorlopig op slot te houden.