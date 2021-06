Column Henk Massink: Dr. Boot en de spin

De hervormd-gereformeerde predikant dr. I. Boot (1930-2000) was een dierenvriend. Dat ontdekte ik ruim tien jaar geleden bij het lezen van een berichtje in De Waarheidsvriend. Het was een stukje uit een gedenkboek van de hervormde gemeente Nijkerkerveen, een van de gemeenten die dr. Boot diende. Het stukje verhaalt van het gebruik van deze voorganger om spinnen in een lucifersdoosje naar buiten te brengen, mochten die zich vertonen tijdens een kerkenraadsvergadering.