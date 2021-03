Zorgdirecteur met dood bedreigd na vonnis kerstmoord Hengelo

De directeur van zorginstelling De Zorgstal in Radewijk (Overijssel) wordt met de dood bedreigd sinds bekend is dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek doet naar de instelling. Het onderzoek is er volgens een woordvoerder van de IGJ naar aanleiding van de veroordeling vorige maand van Willem V. voor de moord op een jonge vrouw in de kerstnacht van 2019. Echter, V. was volgens zorgdirecteur Matthijs Betgen helemaal geen cliënt van de instelling.