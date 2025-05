Dinsdag is drielingdag voor Toos 

„Een drieling is een zegen, maar het is ook hard werken”, zegt Van Doorn. Visser bood na de geboorte van de drieling in het ziekenhuis direct aan om de was mee te nemen. „Vlak daarna werd door de zorg voorgedaan hoe er voor de drie baby’s, die te vroeg zijn geboren, gezorgd moest worden”, vertelt Van Doorn. „Toos keek mee, zodat ze altijd kon inspringen wanneer er hulp nodig was. Typisch Toos, ze denkt vooruit.”

„Ze gaat met de baby’s om alsof het haar eigen kinderen zijn” Nelleke van Doorn

Op dinsdag is Visser bij haar zus te vinden. Daar doet ze wat kleine huishoudelijke dingen terwijl ze voor de drie kinderen zorgt. Dat biedt Van Doorn de mogelijkheid om de badkamer schoon te maken of om even de deur uit te gaan om een boodschap te halen. „Toos zet de kinderen op nummer een, de zorg voor hen gaat voor alle andere klussen”, zegt Van Doorn. „Ze gaat met de baby’s om alsof het haar eigen kinderen zijn. Daarom kan ik ze met een gerust hart bij haar achterlaten.”

Visser staat altijd klaar voor haar zus. Ze gaat met haar mee naar het ziekenhuis wanneer de kleintjes een controlebeurt hebben en brengt door de week kleine boodschappen wanneer Van Doorn daarom vraagt. „Toos is spontaan, enthousiast en ik weet dat ze alles goed regelt. Dat zijn fijne karaktertrekken wanneer er kinderen om je heen zijn”, zegt Van Doorn. „Ik ben graag bij haar in de buurt.”