„Hoe leuk om onze tafel op een foto terug te zien in een compleet art-deco-interieur”

„Ik was er gelijk weg van”, vertelt Dinie Seppenwoolde uit Rijssen over de tafel die haar dochter een jaar of tien geleden in de kringloop tegenkwam. De vondst was bedoeld voor Seppenwooldes zoon die decoratieschilder is. Bij hem belandde de tafel op zolder en uiteindelijk vroeg hij zijn moeder of ze belangstelling had. Dat had ze en hij beloofde het meubel te restaureren. „De tafel was zo scheef dat je er niets op zetten kon”, vertelt Dinie.

Nu staat het meubel in volle glorie in de huiskamer van de Seppenwooldes. Het bijzondere aan de salontafel is de stijl waarin hij vervaardigd is: de art-decostijl uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. „Ik kwam een foto tegen in een boek, ”Art Deco, de definitieve gids voor de decoratiekunst van de jaren 20 en 30” waarop een soortgelijke tafel afgebeeld stond. Hoe leuk om dit model te zien in een compleet art-deco-interieur”.