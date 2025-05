Hannah onderzoekt voedselsituatie in Nigeria: Schrijnend dat er genoeg eten is, maar dat bevolking te weinig krijgt

Hannah heeft voor haar onderzoek eerst bekeken welke voedingsstoffen er nodig zijn om van een gezond dieet te kunnen spreken en hoe dat er in Nigeria uit zou kunnen zien. Ze zag dat er genoeg voedsel in het land beschikbaar is, maar dat er toch veel ondervoeding is. „Ik vind het schrijnend dat er veel voedsel aanwezig is, dat er ook een gevarieerd dieet beschikbaar is, maar dat het niet bij de mensen terechtkomt. De regering heeft goede beleidsplannen, maar er is veel corruptie. Daardoor komt de voedselstroom niet waar hij nodig is; juist in de armere delen van het land blijft een goede verdeling achter.”

Het grootste deel van de tijd die Hannah besteedde aan haar werkstuk was ze bezig met literatuuronderzoek. De lijst met geraadpleegde bronnen is maar liefst 13 pagina’s lang. „Er is heel veel over de voedingssituatie te vinden. De WUR (Wageningen University and Research, HTvD) heeft veel onderzoek gedaan in Nigeria en in het land zelf zijn beleidsplannen beschikbaar die ik bekeken heb”, vertelt de leerling van vwo 6.

Ze wilde echter ook horen hoe de ervaringen waren van mensen uit het veld. Daarom interviewde ze Gerda Wassink en Frank van der Maas, die de situatie in Nigeria kennen vanwege hun werk voor de ZGG (Zending Gereformeerde Gemeenten). Gerda Wassink was er in de jaren tachtig en negentig als voedselvoorlichter werkzaam, terwijl Frans van der Maas er momenteel verblijft. Beiden herkennen de situatie die Hannah beschreef vanuit haar literatuuronderzoek. Ondervoeding was een probleem en is het nog steeds, al is er wel een verschuiving zichtbaar. Gerda Wassink kwam vooral ondervoeding tegen bij jonge kinderen, moederloze baby’s en tweelingen. Frank van der Maas noemt ook mensen met aids en tuberculose als een groep die gevoelig is voor ondervoeding.

Door de ontwikkeling in de voedingssituatie in Zuid-Nigeria onder de loep te nemen in haar profielwerkstuk heeft Hannah een voorschot op haar studie genomen. Ze hoopt het komende jaar naar de WUR te gaan voor de opleiding Internationale Ontwikkelingsstudies. Ze gaat zich verdiepen in duurzame oplossingen voor vraagstukken over klimaatverandering, voedselonzekerheid en eerlijke handel. „Ik vind voeding interessant en in vervolg daarop ondervoeding. Dan kom je al snel bij ontwikkelingslanden terecht.”

