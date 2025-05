Apple eindigt lager op Wall Street na tariefdreiging Trump

Apple maakt de meeste iPhones nu nog in China en India en heeft momenteel geen smartphonefabrieken in de VS. Trump schreef in zijn bericht dat hij topman Tim Cook al lang geleden heeft laten weten te verwachten dat in de VS verkochte iPhones daar ook geproduceerd moeten worden. „Niet in India of waar dan ook”, aldus de president.

In een ander bericht dreigde Trump ook met importheffingen van 50 procent op goederen uit de Europese Unie. Volgens hem gaan de onderhandelingen met het landenblok over een handelsovereenkomst namelijk „nergens heen”. Het bericht leidde tot reactie op de aandelenbeurzen, waaronder op Wall Street. De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 41.603,20 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 5802,82 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1 procent tot 18.737,21 punten.

De tariefdreigementen hadden ook invloed op de dollarkoers. Die zakte gedurende de handelssessie naar het laagste niveau sinds december 2023. Aan het einde van de handelsdag was een euro 1,1364 dollar waard, tegen 1,1279 dollar bij het slot van Wall Street op donderdag.

Een van de sterkste dalers op de aandelenbeurzen in New York was Deckers Outdoor (min 19,8 procent). De schoenenverkoper, vooral bekend van het schoenenmerk UGG, gaf een omzetwaarschuwing. Ook doet het bedrijf geen voorspellingen voor het hele boekjaar door de onzekerheid rond de Amerikaanse importheffingen.

US Steel maakte juist een koerssprong van ruim 21 procent. Trump heeft op Truth Social zijn steun voor een samenwerking tussen het staalbedrijf en de Japanse branchegenoot Nippon Steel uitgesproken. Ook meldde hij dat US Steel in de VS zal blijven. Volgens Trump zal de samenwerking ten minste 70.000 banen creëren en 14 miljard dollar bijdragen aan de Amerikaanse economie.