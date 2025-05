Trump had geen goed woord over voor de handelspraktijken en de onderhandelingstactieken van de EU, waarmee volgens hem zeer moeilijk te onderhandelen valt. „Ze pakken het niet goed aan”, zei hij. „Het is tijd dat we het spel spelen zoals ik weet hoe het gespeeld moet worden.”

Trump wil de heffing per 1 juni invoeren. Europese ministers benadrukten eerder op de dag nog dat de handelsgesprekken tussen de VS en de EU gewoon doorgaan. De onderhandelingen gaan over de algehele importtarieven, die voor drie maanden zijn verlaagd van 20 naar 10 procent.