ACP vindt communicatie rond NAVO-top gebrekkig

Tijdens de NAVO-top in Den Haag, in juni, worden 27.000 politiemensen ingezet, uit het hele land. Volgens Fluyt is de bereidheid onder politiemensen om dan te werken groot. „Maar er is ook onduidelijkheid over hoe het daar verloopt. Er zal een deel onder geheimhouding vallen, maar geef ons zoveel mogelijk informatie om ons werk te kunnen doen.”

„We zitten met vragen als: waar kan ik mijn politiemotor of politievoertuig zetten en wordt die bewaakt; kan ik na werktijd kort terug naar mijn gezin elders in het land; kunnen we met collega’s na werk ergens heen of moeten we in onze sector blijven. Wat kan wel en wat niet?”

Op de site van de ACP zegt een operationeel expert bij de meldkamer in Limburg: „De informatie op intranet is summier en instructies komen vaak pas op het laatste moment. Veel collega’s zien hun verlof ingetrokken worden, vooral bij de operationele teams. De reden voor de terughoudendheid in communicatie blijft onduidelijk. Misschien is het strategisch, maar zeg dat dan ook. Nu voelt het slecht geregeld.”