Vooral de laagvliegzones baren de vereniging zorgen. Binnen deze gebieden komen beperkingen om bijvoorbeeld rekening te houden met broedseizoenen en andere natuur, aldus Natuurmonumenten. „In principe is die spreiding goed om schade en overlast te voorkomen. Maar er zijn diverse plekken met hoge natuurwaarden in de laagvlieggebieden die laagvliegen slecht verdragen. Het gaat bijvoorbeeld om gebieden waar broed- en trekvogels verblijven, zeezoogdieren, schorren en bossen.”

Natuurmonumenten is blij dat de Veluwezoom is afgevallen als plek om te oefenen met zware explosieven. „Niet meer dan logisch in een kwetsbaar en Europees beschermd Natura 2000-gebied.” De vereniging verspreidde eerder een petitie hierover, getiteld ‘Hou de Veluwezoom bomvrij’.

Ook hoopt Natuurmonumenten dat er meer plek voor de natuur komt. „De Tweede Kamer gaat hierover debatteren en is nu aan zet om nieuwe natuur te creëren en zo win-win voor Defensie én natuur te realiseren.”