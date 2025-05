Lelystad is woest: politiek Den Haag onbetrouwbare partner

Defensie heeft het vliegveld in Flevoland wel aangewezen als de beoogde locatie voor de F-35’s. De gemeente Lelystad en de provincie hebben altijd gezegd de komst van de gevechtsvliegtuigen alleen te accepteren als Lelystad Airport ook open mag voor vakantievluchten. In de Tweede Kamer is daarvoor vooralsnog echter geen meerderheid. De gemeente zegt „buitengewoon ontstemd en diep verontwaardigd” te zijn over het nieuwe uitstel.

„Voor Lelystad is het - zoals keer op keer aangegeven - onbespreekbaar en onaanvaardbaar dat er alleen jachtvliegtuigen komen, zonder maatschappelijk en economisch rendement voor de omgeving”, meldt de gemeente. „Lelystad heeft begrip voor de nationale veiligheidsopgaven, maar deze mogen niet onevenredig ten koste gaan van de lokale belangen.” Burgemeester Baltus, lid van het CDA, zegt er „zonder meer vanuit te gaan” dat het kabinet alsnog besluit Lelystad Airport te openen voor commerciële passagiersvluchten. „Wij zien het besluit tot uitstel als een schoffering van het bestuur van Lelystad en de provincie Flevoland.”